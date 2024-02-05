Пистолет и патроны изъяли у водителя автомобиля в Москве

Пистолет и пять патронов изъяли у водителя автомобиля на юго-западе Москвы
Полицейские изъяли пистолет и пять патронов у водителя автомобиля на Варшавском шоссе в столичном районе Южное Бутово. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по столице.
«Сотрудники Госавтоинспекции УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по Москве во время несения службы на Варшавском шоссе для проверки документов у водителя остановили иномарку. При общении с полицейскими 34-летний житель Подмосковья, находившийся за рулем, заметно нервничал, в связи с чем было принято решение досмотреть автомобиль. В машине полицейские обнаружили и изъяли пять патронов калибра 9 мм и пистолет, который, согласно исследованию, переделан самодельным способом из газового и относится к нарезному короткоствольному огнестрельному оружию. Все изъятое пригодно для производства выстрелов», – рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что по данному факту дознанием ОМВД России по району Южное Бутово было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов»). Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде подписки о невыезде.