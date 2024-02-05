В МЧС Киргизии назвали причину аварии на ТЭЦ Бишкека
Причиной произошедшей на ТЭЦ столицы Киргизии крупной аварии, по предварительным данным, стал взрыв, произошедший на мельнице для угля возле одного из котлов предприятия. Об этом заявил в Бишкеке во время выступления в прямом эфире "Биринчи радио" ("Первое радио") замглавы МЧС республики Урмат Шамырканов.
"Пожарная служба выяснила, что взрыв произошел на мельнице рядом с 14-м котлом", - сказал он.
По его словам, данная мельница используется для измельчения угля перед тем, как он поступает в котел. В результате взрыва, продолжил замминистра, было разрушено около 650 кв. м кровли здания.
Генпрокуратура Киргизии по факту ЧП на столичной ТЭЦ возбудила уголовное дело, расследованием которого занимается Государственный комитет национальной безопасности. Помимо этого, создана госкомиссия во главе с зампредом кабмина Бакытом Торобаевым, которая должна выяснить причины аварии.