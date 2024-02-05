Военному дали шесть лет колонии за самоволку

Тульский гарнизонный военный суд приговорил к шести годам лишения свободы военнослужащего за самовольное оставление части. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

По данным ведомства, в январе 2023 года в период мобилизации фигурант покинул воинскую часть, хотя на ее территории было введено военное положение. Он поехал домой в Тульскую область. В конце октября военные полицейские задержали беглеца.