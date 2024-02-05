Появились подробности операции по уничтожению Ил-76 комплексом Patriot

Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют урезанную версию зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Об этом РИА Новости рассказал военный аналитик, специалист по системам ПВО Алексей Леонков.

По его словам, это обстоятельство помогает повысить мобильность и применять Patriot для противовоздушных засад. Именно таким образом, как рассказал эксперт, и был сбит российский Ил-76 над территорией Белгородской области. ЗРК был переброшен в Харьковскую область, откуда велся огонь по самолету, из Киева.

Как рассказал Леонков, украинцы используют урезанную до огневой секции версию ЗРК Patriot, состоящую из двух пусковых установок, мобильного командного пункта и многофункционального радара сопровождения цели и наведения ракет. Все они смонтированы на полуприцепах. поделился подробностями эксперт. Обычно в один комплекс Patriot в огневой батарее полного состава входят 6-8 пусковых установок, несколько прицепов с РЛС, командный пункт управления огнем, оборудование связи и автоматизации.

Ранее эксперт рассказывал, что ВСУ получили данные для Patriot для поражения Ил-76 через западную систему Link-16. По его словам, Link-16 — это система обмена данными, которая используется в армиях США и государств НАТО.

«Комплекс до пуска обнаружен не был, так как не излучал зондирующие сигналы», — объяснил Леонков.