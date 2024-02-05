В Брянской области уничтожили четвертый за несколько часов украинский дрон
В Брянской области силы ПВО уничтожили четвертый за несколько часов украинский дрон, сообщило Минобороны в своем Telegram-канале.
Как Александр Богомаз, пострадавших и разрушений на земле нет. Он уточнил, что БПЛА сбили на Выгоничским районом.
3 февраля Минобороны сообщило о перехвате и уничтожении ночью средствами ПВО семи дронов над территорией России. Четыре украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) сбиты над территорией Белгородской области, два БПЛА — над Волгоградской, еще один беспилотник — над Ростовской областью.
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