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В Брянской области уничтожили четвертый за несколько часов украинский дрон

В Брянской области силы ПВО уничтожили четвертый за несколько часов украинский дрон, сообщило Минобороны в своем Telegram-канале.

В Брянской области уничтожили четвертый за несколько часов украинский дрон
© ТАСС

Как Александр Богомаз, пострадавших и разрушений на земле нет. Он уточнил, что БПЛА сбили на Выгоничским районом.

3 февраля Минобороны сообщило о перехвате и уничтожении ночью средствами ПВО семи дронов над территорией России. Четыре украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) сбиты над территорией Белгородской области, два БПЛА — над Волгоградской, еще один беспилотник — над Ростовской областью.

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