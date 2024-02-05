В Брянской области уничтожили четвертый за несколько часов украинский дрон

В Брянской области силы ПВО уничтожили четвертый за несколько часов украинский дрон, сообщило Минобороны в своем Telegram-канале.

Как Александр Богомаз, пострадавших и разрушений на земле нет. Он уточнил, что БПЛА сбили на Выгоничским районом.