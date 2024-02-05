В Брянской области прокомментировали атаку украинских дронов
Пострадавших и разрушений в результате уничтожения беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над брянской областью нет. Об этом Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
По его словам, дежурные подразделения войск противовоздушной обороны (ПВО) сбили три украинских дрона в Выгоничском районе области.
Сейчас на месте ЧП работают экстренные службы.
3 февраля Минобороны России сообщило о перехвате и уничтожении ночью средствами ПВО семи дронов над территорией РФ. Четыре украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) сбиты над территорией Белгородской области, два БПЛА — над Волгоградской, еще один беспилотник — над Ростовской областью.
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