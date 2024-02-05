В Брянской области прокомментировали атаку украинских дронов

Пострадавших и разрушений в результате уничтожения беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над брянской областью нет. Об этом Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По его словам, дежурные подразделения войск противовоздушной обороны (ПВО) сбили три украинских дрона в Выгоничском районе области.

Сейчас на месте ЧП работают экстренные службы.