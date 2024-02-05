Самолет с 69 пассажирами совершил аварийную посадку в Хабаровске

Летевший из Хабаровск в Николаевск-на-Амуре самолет совершил аварийную посадку в аэропорту вылета. Об этом сообщил Telegram-канал 112 со ссылкой на источники.

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Отмечается, что после взлета у самолета лопнуло лобовое стекло. Командир воздушного судна принял решение о возвращении. На борту находились 69 пассажиров и 4 члена экипажа.

По данным 112, посадка была совершена успешно, никто не пострадал.

Недавно стало известно о ЧП с вертолетом МЧС Ми-8. По предварительным данным, воздушное судно совершил попытку аварийной посадки и упал в Онежское озеро в Карелии. Основные обломки вертолета и экипаж пока не нашли. Ми-8 принадлежал ФГБУ «Северо-Западный авиационный спасательный центр МЧС России».