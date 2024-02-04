В Петербурге сняли с мели контейнеровоз

Северо-Западная транспортная прокуратура сообщила, что в Санкт-Петербурге снят с мели контейнеровоз при помощи буксира. Об этом сообщает РИА Новости.

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"В 18 часов сухогруз с помощью буксира снят с мели и направляется в порт", - следует из сообщения.

Отмечается, что контейнеровоз сел на мель возле порта Бронка в пятницу, 2 февраля, около 23 часов. Судно следовало к причалу, но после поворота сел на мель кормовой частью.

До этого сообщалось, что сухогруз "Генрих Гасанов", который направлялся в порт Амирабад в Иране, сел на мель на 150,4-м км Волго-Каспийского морского судоходного канала.

В октябре прошлого года стало известно, что в Черном море подорвался на мине турецкий сухогруз Kafkametler.