В МВД прокомментировали срыв БДСМ-вечеринки в Екатеринбурге

БДСМ-вечеринка в центре Екатеринбурга была сорвана в ходе рейда полиции. Так случившееся прокомментировала руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, ее цитирует РИА Новости.

«Это был обычный плановый, профилактический рейд, направленный на стабилизацию оперативной обстановки в столице Среднего Урала», — заявила она, добавив, что в ходе рейда была проведена проверка порядка 270 граждан.

Как отметила Горелых, на мероприятии присутствовали два подростка, и в отношении их родителей уже завели административные дела о неисполнении обязанностей.