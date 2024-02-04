$90.66+0.4398.64+1.24
Войти в почту

В МВД прокомментировали срыв БДСМ-вечеринки в Екатеринбурге

БДСМ-вечеринка в центре Екатеринбурга была сорвана в ходе рейда полиции. Так случившееся прокомментировала руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, ее цитирует РИА Новости.

В МВД прокомментировали срыв БДСМ-вечеринки в Екатеринбурге
© Lenta.ru

«Это был обычный плановый, профилактический рейд, направленный на стабилизацию оперативной обстановки в столице Среднего Урала», — заявила она, добавив, что в ходе рейда была проведена проверка порядка 270 граждан.

Как отметила Горелых, на мероприятии присутствовали два подростка, и в отношении их родителей уже завели административные дела о неисполнении обязанностей.

Полицейские сорвали закрытую БДСМ-вечеринку в Екатеринбурге

Ранее стало известно, что полиция сорвала проведение закрытой вечеринки с элементами БДСМ в клубе «Фабрика» в центре Екатеринбурга. Локация вечеринки была поделена на три зоны: для чаепития, для общих выступлений, а третью зону выделили под массажные столы и столы «для порки».

Происшествия
Валерий Горелых
Горячая новость
Екатеринбург
29
Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости