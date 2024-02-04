Российский турист утонул на Бали
Инцидент произошел в субботу, 3 февраля, на пляже Биас Тугель.
«Перед смертью 37-летний турист занимался сноркелингом со своими друзьями», — рассказал глава отдела по связям с общественностью местной полиции И Геде Сукадана.
По его данным, погибший и его друзья решили уплыть на значительное расстояние от берега, чтобы поплавать с маской и дыхательной трубкой. Через некоторое время они потеряли своего товарища из виду и сразу же приступили к поискам.
Тело туриста было обнаружено через 1,5 часа, его доставили в больницу, отметил И Геде Сукадана.
Ранее сообщалось, что 29 декабря 2023 года россиянин утонул у берегов курортного острова Самуи таиландской провинции Сураттхани. Его труп был найден на следующией день на одном из пляжей.
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