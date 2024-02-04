Российский турист погиб во время занятия сноркелингом на Бали

Detik: российский турист утонул во время занятия сноркелингом на Бали
Турист из России утонул во время сноркелинга на острове Бали.
Об этом пишет портал Detik.
Как уточняется в материале, 37-летний погибший и его друзья уплыли на большое расстояние от берега на пляже Биас Тугель, чтобы поплавать с маской. Спустя 20 минут плавающие потеряли из виду своего товарища и начали его искать.
Тело россиянина обнаружили спустя полтора часа.
29 января американский турист напал на охранника виллы на Бали и выбил ему зуб.