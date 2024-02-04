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Detik: российский турист утонул во время занятия сноркелингом на Бали

Турист из России утонул во время сноркелинга на острове Бали.

Российский турист погиб во время занятия сноркелингом на Бали
© globallookpress.com

Об этом пишет портал Detik.

Как уточняется в материале, 37-летний погибший и его друзья уплыли на большое расстояние от берега на пляже Биас Тугель, чтобы поплавать с маской. Спустя 20 минут плавающие потеряли из виду своего товарища и начали его искать.

Тело россиянина обнаружили спустя полтора часа.

29 января американский турист напал на охранника виллы на Бали и выбил ему зуб.

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