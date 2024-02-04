На Бали утонул российский турист

Российский турист утонул на индонезийском острове Бали во время плавания с маской и дыхательной трубкой, пишет портал Detik.

Инцидент произошел на пляже Биас Тугель. 37-летний россиянин находился на отдыхе с друзьями.

По данным местных властей, турист решил уплыть на большое расстояние от берега. Спустя 20 минут друзья потеряли его из виду. Тело обнаружили через полтора часа.

Что могло стать причиной внезапной смерти россиянина не уточняется.