В российском городе на жилой дом сошел сель

В Сочи на жилой многоквартирный дом сошел сель. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи».

© Telegram-канал «ЧП Сочи»

Инцидент произошел в Центральном районе города. Из-за сильных дождей потоки земли и грязи с находящегося рядом холма сошли на восьмиэтажное здание на улице Клубничная.

На ролике очевидцев видно, что селевой поток повредил дом — на первом этаже разбиты стекла. Местный житель заметил, что грязевые массы не смогла остановить расположенная рядом со строением бетонная плита. Несмотря на разрушения, пострадавших нет, говорится в публикации.