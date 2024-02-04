В Петербурге задержали авторов треш-видео с избиением прохожих

В Санкт-Петербурге полицейские задержали двоих подозреваемых в избиении прохожих под видеосъемку для Telegram-канала. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу и области.

В пресс-службе отметили, что оперативники в пятницу, 2 февраля, задержали двух подростков, 13 и 16 лет.

Их изобличили в том, что в январе 2023 года они распылили в лицо горожанину неустановленное вещество. Кроме того, парни напали на курьера, распылили ему в лицо газ и избили. Оба эпизода хулиганы снимали на камеру, пояснили в региональном МВД.

Треш-видео с избиениями были обнаружены в результате мониторинга соцсетей, заметили в пресс-службе.