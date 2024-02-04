ФСБ: экс-депутат ГД Пономарев* вступил в «Легион «Свобода России» на Украине

Бывший депутат Госдумы Илья Пономарёв* вступил в «Легион «Свобода России»** на Украине.

Об этом сообщили в ФСБ России.

«Пономарев И.В. вступил в украинское военизированное объединение «Легион «Свобода России», при этом возложив на себя функциональные обязанности по информационному сопровождению и доведению до широкой аудитории аспектов деятельности организации, взаимодействию со СМИ и органами государственной власти Украины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что члены этой организации вербуют россиян для совершения на территории России преступлений экстремистской и террористической направленности.

Кроме того, находясь в эмиграции, Пономарёв систематически участвовал в качестве спикера «в различных тематических мероприятиях, организуемых проамериканскими силами».

Ранее сообщалось, что в отношении Пономарёва ФСБ возбудила уголовные дела о госизмене и участии в деятельности террористической организации.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 21.10.2022. Внесён в перечень террористов и экстремистов по решению Росфинмониторинга от 25.01.2023.