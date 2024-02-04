СК возбудил уголовное дело после исчезновения российской школьницы

Председатель Следственного Комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль исчезновение школьницы под Псковом. До этого СК РФ по Псковской области возбудил уголовное дело по факту исчезновения 11-летней девочки, местоположение которой неизвестно уже более месяца. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.