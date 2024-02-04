Девушку похитили возле дома в Кирове

В Кирове полиция ведет поиски похищенной на улице девушки. Об этом пишет Telegram-канал «Подъём» со ссылкой на пресс-службу управления МВД по Кировской области .

Инцидент произошел накануне рано утром по адресу ул. Широтная, 2. Момент похищения попал на видеокамеры.

На кадрах ролика молодая девушка выходит из машины, подходит к подъезду и нажимает на кнопку домофона. Внезапно к ней подходят сзади двое мужчин, хватают ее и уводят в неизвестном направлении.

В полиции пояснили, что обратили внимание на появившийся в сетях ролик и начали проверку.

«Об этой информации знаем. По факту размещённого в соцсетях видео проводится проверка», — отметили в пресс-службе.