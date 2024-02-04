Три вагона сошли с путей на ВСЖД в Братском районе Приангарья

Три вагона сошли с путей на ВСЖД в Братском районе Иркутской области.

Об этом информирует Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

Отмечается, что на приёмо-отправочном пути станции Кежемская Восточно-Сибирской железной дороги произошёл сход трёх порожних вагонов.

Пострадавших нет.