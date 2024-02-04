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СК: три вагона сошли с путей на ВСЖД в Братском районе Приангарья

Три вагона сошли с путей на ВСЖД в Братском районе Иркутской области.

Три вагона сошли с путей на ВСЖД в Братском районе Приангарья
© РИА Новости

Об этом информирует Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

Отмечается, что на приёмо-отправочном пути станции Кежемская Восточно-Сибирской железной дороги произошёл сход трёх порожних вагонов.

Пострадавших нет.

25 января Московская железная дорога сообщила, что в Подмосковье на Рижском направлении сошёл с рельсов хозяйственный поезд.

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