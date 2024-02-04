СК: три вагона сошли с путей на ВСЖД в Братском районе Приангарья
Три вагона сошли с путей на ВСЖД в Братском районе Иркутской области.
Об этом информирует Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
Отмечается, что на приёмо-отправочном пути станции Кежемская Восточно-Сибирской железной дороги произошёл сход трёх порожних вагонов.
Пострадавших нет.
25 января Московская железная дорога сообщила, что в Подмосковье на Рижском направлении сошёл с рельсов хозяйственный поезд.