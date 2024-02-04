Девять строительных бытовок загорелось на улице Иловайская в Москве

На улице Иловайская произошло возгорание девяти металлически бытовок. Об этом в воскресенье, 4 февраля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

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Отмечается, что суммарная площадь пожара составила 100 «квадратов». Администрации на месте возгорания нет, а принадлежность бытовок и информация касательно пострадавших находится на уточнении.

На текущий момент на месте происшествия работают оперативные службы, которые исследуют соблюдение техники безопасности. Возгоранию был присвоен первый ранг.

Позднее источник «ВМ» сообщил о ликвидации пожара. Часть бытовок деформировалось, однако обошлось без пострадавших.

2 февраля стало известно, что пожар, произошедший в храме Николая Чудотворца в столичном районе Якиманка, ликвидирован. Возгорание, о котором идет речь, произошло по адресу 1-й Голутвинский переулок, 14. Загорелась деревянная постройка, находящаяся на территории храма. Площадь пожара составила 15 квадратных метров.