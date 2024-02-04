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Моряк упал за борт рыбацкого судна на Камчатке и пропал

С судна «Вилючинский» в Охотском море выпал за борт мужчина, моряка ищут несколько кораблей и спасатели. Об этом сообщается в Telegram-канале Amur Mash.

Член экипажа судна на Камчатке выпал за борт и пропал
© Газета.Ru

Инцидент произошел 3 февраля во время подъема рыболовного трала на судно «Вилючинский», 36-летний старший мастер не устоя на палубе и упал в воду.

Его коллеги сразу же подали аварийный сигнал, но найти моряка в холодной воде не смогли. К поискам пропавшего привлечены шесть рыболовных судов и спасатели.

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