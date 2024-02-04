Полицейские сорвали закрытую БДСМ-вечеринку в Екатеринбурге

Полиция сорвала проведение закрытой вечеринки с элементами БДСМ в клубе «Фабрика» в центре Екатеринбурга. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на свидетеля произошедшего.

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Агентство передает, что локация вечеринки была поделена на три зоны: для чаепития, для общих выступлений, а третью зону выделили под массажные столы и столы «для порки». Полицейские пришли спустя полчаса после начала мероприятия и провели перепись присутствующих.

По версии URA.RU, организатором вечеринки мог быть Станислав Словиковский, знаменитый организацией БДСМ-тусовок Blue Velvet.