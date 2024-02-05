В Екатеринбурге массово задержали авиарейсы

«Вылет воздушного судна B-737 авиакомпании „Победа“ из Екатеринбурга в Санкт-Петербург (рейс DP-516) перенесен 5 февраля с 06:00 до 06:50 часов. Еще один самолет B-737 авиакомпании „Якутия“ в Санкт-Петербург (рейс R3-467) задержан с 12:30 до 14:00 часов. Рейс R3-468 того же перевозчик в Якутск (самолет B-737) задержан в Екатеринбурге с 20:40 до 22:00 часов», — следует из онлайн-табло Кольцово.