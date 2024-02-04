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В Мегионе на пожаре погибли люди

В Мегионе (ХМАО) на улице Подгорной ночной пожар в одноэтажном доме привел к смерти двух мужчин. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

В Мегионе на пожаре погибли люди
© РИА Новости

«Мегион. Пожар одноэтажного жилого дома. При разборке завалов обнаружены тела двух погибших мужчин», — рассказали в ведомстве.

На официальном сайте ведомства указано, что в 22:14 поступило сообщение о пожаре, а в 23:22 он уже был локализован. К тушению привлекались три единицы техники и 12 человек личного состава. Причина возгорания устанавливается органами дознания МЧС России.

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