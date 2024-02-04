В Мегионе на пожаре погибли люди

В Мегионе ( ХМАО ) на улице Подгорной ночной пожар в одноэтажном доме привел к смерти двух мужчин. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

На официальном сайте ведомства указано, что в 22:14 поступило сообщение о пожаре, а в 23:22 он уже был локализован. К тушению привлекались три единицы техники и 12 человек личного состава. Причина возгорания устанавливается органами дознания МЧС России.