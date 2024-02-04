Крупный пожар остановил поезда в Токио

Крупный пожар в Токио стал причиной частичной остановки поездов на одной из самых загруженных кольцевых линий, сообщает оператор железнодорожного сообщения JR East. Возгорание произошло неподалеку от станции Омори в столичном районе Ота.
По информации экстренных служб, загорелся один из местных ресторанов. К тушению пожара привлечены 24 пожарных расчета. При этом огонь перекинулся на соседние здания.
В результате инцидента движение поездов было приостановлено на кольцевой линии Яманотэ, а также ряде других веток метро японской столицы. Из остановившихся составов эвакуировали более 800 пассажиров, один из них пострадал.
Ранее в Москве человек погиб в результате падения на пути в столичном метрополитене. Инцидент произошел на станции «Чеховская» на Серпуховско-Тимирязевской линии, тело погибшего оказалось под поездом. В результате инцидента на серой ветке произошел сбой. На центральном участке Серпуховско-Тимирязевской линии были увеличены интервалы движения поездов.
В Московской области прокуратура выясняет обстоятельства схода поезда на участке Чисмена — Волоколамск Рижского направления. Пострадавших в результате инцидента не оказалось. Ситуация привела к приостановке движения поездов.