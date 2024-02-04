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Для выстрела по сбитому ЗРК Patriot в Белгородской области военно-транспортному самолету Ил-76 ВСУ получили данные от Запада

Вооруженные силы Украины получили данные для ЗРК Patriot, из которого был сбит российский военно-транспортный самолет Ил-76 в Белгородской области, через западную систему Link-16, сообщил военный аналитик, специалист по системам ПВО Алексей Леонков.

Аналитик высказал предположение об обстоятельствах трагедии с самолетом Ил-76
© РИА Новости

«Информация о цели была получена на пункт управления комплекса через систему передачи данных Link-16. Поэтому сам комплекс до пуска обнаружен не был, так как не излучал зондирующие сигналы», – рассказал Леонков РИА «Новости».

Он добавил, что использованный ВСУ ЗРК Patriot, выполнивший пуск двух ракет по российскому Ил-76, работал без радиолокационной станции обнаружения.

Использование Link-16 свидетельствует, что операция по уничтожению российского самолёта с украинскими пленными была спланирована западной стороной.

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Происшествия
Алексей Леонков
Белгородская Область
Украина
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