Во Владикавказе задержали женщину, осквернившую могилы бойцов спецоперации

— Задержанной оказалась жительница Владикавказа 1977 года рождения. По ее словам, в ночь с 1 на 2 февраля, находясь в состоянии алкогольного опьянения, она пришла на кладбище, где похоронена ее мать, и начала разбрасывать венки, цветы, переворачивать скамейки на могилах в надежде найти спиртное, — сказано в Telegram-канале ведомства.