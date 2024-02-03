Во Владикавказе задержали женщину, осквернившую могилы бойцов спецоперации
Сотрудники полиции Северной Осетии задержали женщину, которая осквернила могилы участников спецоперации во Владикавказе. Об этом в субботу, 3 февраля, сообщило региональное управление МВД.
— Задержанной оказалась жительница Владикавказа 1977 года рождения. По ее словам, в ночь с 1 на 2 февраля, находясь в состоянии алкогольного опьянения, она пришла на кладбище, где похоронена ее мать, и начала разбрасывать венки, цветы, переворачивать скамейки на могилах в надежде найти спиртное, — сказано в Telegram-канале ведомства.
В отношении женщины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 244 УК России «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения».
Накануне глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении московского педиатра, которая смеялась над ребенком, тоскующим по погибшему в зоне СВО на Украине отцу.
В ноябре прошлого года могилы советских солдат на кладбище Кавиланнуми в финском городе Сало осквернили. На кладбище похоронены 17 военнопленных.