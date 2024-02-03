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Во Владикавказе задержали женщину, осквернившую могилы бойцов спецоперации

Сотрудники полиции Северной Осетии задержали женщину, которая осквернила могилы участников спецоперации во Владикавказе. Об этом в субботу, 3 февраля, сообщило региональное управление МВД.

Во Владикавказе задержали женщину, осквернившую могилы бойцов спецоперации
© Вечерняя Москва

— Задержанной оказалась жительница Владикавказа 1977 года рождения. По ее словам, в ночь с 1 на 2 февраля, находясь в состоянии алкогольного опьянения, она пришла на кладбище, где похоронена ее мать, и начала разбрасывать венки, цветы, переворачивать скамейки на могилах в надежде найти спиртное, — сказано в Telegram-канале ведомства.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 244 УК России «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения».

Накануне глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении московского педиатра, которая смеялась над ребенком, тоскующим по погибшему в зоне СВО на Украине отцу.

В ноябре прошлого года могилы советских солдат на кладбище Кавиланнуми в финском городе Сало осквернили. На кладбище похоронены 17 военнопленных.

Происшествия
Александр Бастрыкин
Следственный комитет
Республика Северная Осетия — Алания
Владикавказ
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