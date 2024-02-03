Число погибших при обстреле ВСУ в Лисичанске возросло до 15

"Состояние пяти жителей, пострадавших при ударе украинских войск по Лисичанску, тяжелое: трое пациентов будут доставлены в ближайшее время в Луганскую республиканскую клиническую больницу, еще две машин с врачами ЛРКБ выехали для эвакуации еще двоих пациентов в Луганск, которых ранее прооперировали. Несколько человек после получения медицинской помощи отправлены на амбулаторное лечение", - сказала она.