Бывший московский педиатр не признал вину по делу о распространении фейков о ВС РФ

Бывший педиатр московской поликлиники Надежда Буянова не признает вину по делу о распространении ложной информации об армии РФ. Женщина считает, что ее оговорили, сообщил ТАСС ее адвокат Оскар Черджиев.

"Моя подзащитная виновной себя не признает, считает, что ее оговорили. В ходе судебного заседание по избранию меры пресечения следствие не предоставило обоснований для ареста моей подзащитной", - сказал адвокат.

Он отметил, что прокуратура в суде поддержала позицию защиты, которая просила не отправлять Буянову в СИЗО. Суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий, которую защита обжаловать не планирует.

"В квартире проводился обыск, на который меня не пускали, а после пожилую женщину допрашивали всю ночь", - добавил адвокат.

Также защитник рассказал, что следствие не предоставило суду ни протокол обыска, ни аудиозапись.

"Должна вестись аудиозапись приема, я сказал, что давайте прослушаем, но следователь снял этот вопрос. Как рассказала врач, некоторое время назад ее (аудиозапись - прим. ТАСС) прекратили вести по чьей-то жалобе. В самой фабуле о привлечении в качестве обвиняемой также нет ссылок на конкретные слова. Дело высосано из пальца и подлежит прекращению за отсутствием состава преступления", - отметил адвокат.

Защита отметила, что руководство медучреждения уволило врача.

"Руководство, поддавшись панике, уволили мою подзащитную с работы, якобы за грубое нарушение. Они даже не разобрались в ситуации, и мы будем увольнение обжаловать", - сказал Черджиев.

"В удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в отношении обвиняемой Буяновой Н. Ф. отказано. Избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий", - сказал представитель суда.

Тушинский суд Москвы отказался арестовывать Буянову и избрал меру пресечения в виде запрета действий: ей запрещено общаться с лицами, являющимися свидетелями по делу, с их представителями и иными участниками уголовного дела, кроме защитников, следователей, прокурора; отправлять и получать почтово-телеграфные отправления; использовать средства связи и интернет. Она обвиняется по части 1 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ). Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по данному факту.