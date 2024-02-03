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В аэропорту Вильнюса лайнер с 179 пассажирами выкатился за пределы ВПП при приземлении

Вильнюсский международный аэропорт был закрыт на три часа после того, как прилетевший из Милана пассажирский лайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при приземлении. Об этом сообщил представитель компании "Lietuvos oro uostai" Тадас Василяускас.

В аэропорту Вильнюса лайнер с 179 пассажирами выкатился за пределы ВПП
© РИА Новости

"Заказной (то есть нерегулярный, как правило, это заказы туристических компаний - прим. ТАСС) рейс из Милана с 179 пассажирами и 6 членами экипажа при приземлении съехал со взлетно-посадочной полосы. Пострадавших при этом не было", - говорится в его сообщении.

Столичный аэропорт в течение трех часов был закрыт.

"Последствия ЧП устранены. Прием лайнеров и их отправка возобновлены в обычном режиме", - отметил Василяускас.

По предварительной оценке, причиной инцидента стали неблагоприятные погодные условия.

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