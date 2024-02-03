В аэропорту Вильнюса лайнер с 179 пассажирами выкатился за пределы ВПП

"Заказной (то есть нерегулярный, как правило, это заказы туристических компаний - прим. ТАСС) рейс из Милана с 179 пассажирами и 6 членами экипажа при приземлении съехал со взлетно-посадочной полосы. Пострадавших при этом не было", - говорится в его сообщении.