В Москве госпитализировали рабочего, упавшего в вентиляционную шахту дома
Рабочий-монтажник упал с высоты десятого этажа, провалившись в вентиляционную шахту при выполнении работ по строительству жилого дома на набережной Марка Шагала в Москве, мужчину госпитализировали. Об этом сообщили в пресс-службе столичного СК.
В сообщении отмечается, что при выполнении работ были нарушены требования охраны труда. Во время инцидента рабочий занимался обслуживанием консоли строительного подъёмника.
«Рабочий 2001 года рождения в тяжёлом состоянии госпитализирован в одну из городских больниц», — сообщили в пресс-службе.
По факту произошедшего была инициирована проверка. Следователи столичного СК занимаются осмотром места происшествия.
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