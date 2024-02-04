Увеличилось число погибших при обстреле ВСУ в Лисичанске

Сотрудники МЧС РФ в Лисичанске извлекли тела 20 погибших из-под завалов после обстрела ВСУ. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.

"Несмотря на угрозу повторного удара, спасатели, с риском для жизни, продолжают разбор завалов и поиск людей", – говорится в сообщении ведомства.

Украинская армия обстреляла пекарню в Лисичанске 3 февраля. По словам главы региона Леонида Пасечника, на месте происшествия работают сотрудники МЧС и военной комендатуры. Специалисты пытаются спасти пострадавших при помощи спецтехники.