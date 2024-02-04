В Петербурге автовладелец сам нашел угнанный Volvo

"2 февраля сотрудниками центра "Э" в ходе оперативно-разыскных мероприятий по местам жительства задержаны 13-летний житель Василеостровского района и 16-летний житель поселка Отрадное Ленинградской области, которые изобличены в том, что 14 января 2024 года, находясь у дома 46, корп. 2, по Рыбацкому проспекту, распылили неустановленному мужчине в лицо неустановленное вещество, а так же повредили колеса автомобиля. Вечером 22 января у дома 24 по Шлиссельбургскому проспекту, неустановленному мужчине на велосипеде с боксом для доставки, молодые люди распылили в лицо газ и избили, снимая происходящее на видео", - говорится в сообщении.