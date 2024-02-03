Блогеру и автору «Марафонов желаний» Елене Блиновской запретили видеться с мужем. Сейчас ей позволено общаться только по почте, передает telegram-канал Mash.

«Блиновской отказали в свиданиях с мужем. Сейчас королеве марафонов доступна только коммуникация по почте, но письма ей пока не приходили», — написали в telegram-канале.

Уточняется, что правозащитник блогера направил несколько ходатайств для разрешения звонков и встреч с родными. Рассмотрение таких прошений занимает три дня. Однако ответа так и не последовало, что означает отказ.

Блиновскую задержали еще в апреле 2023 года по подозрению в отмывании денег, напоминает Общественное телевидение России. Позже ее приговорили к домашнему аресту. Недавно стало известно, что СК России попросил перевести бизнесвумен в СИЗО из-за нарушений с ее стороны меры пресечения. Кроме того, ей предъявили новые обвинения: о неправомерном обороте средств платежей группой лиц по предварительному сговору, пишет «Утро.ру».