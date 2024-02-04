Полиция Кирова нашла считавшуюся похищенной девушку

«Все трое участников установлены и опрошены. Участники видеоролика пояснили, что между собой знакомы, а инцидент произошел на почве межличностного конфликта. При опросе девушка сообщила полицейским, что противоправных действий в отношении ее не совершалось», — указали в ведомстве.