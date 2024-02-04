Камчатку сотрясли сразу два землетрясения

«Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Тихом океане в 142 километрах от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 38 километров. Второй толчок произошел примерно в том же месте через несколько часов. Его магнитуда составила 4,3», - сообщает новость Камчатский филиал Единой геофизической службы Российской академии наук.