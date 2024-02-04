Камчатку сотрясли сразу два землетрясения
Сразу два землетрясения, одно за другим, зафиксированы у берегов Камчатки. Они произошло в акватории Тихого океана и не привели к разрушениям.
«Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Тихом океане в 142 километрах от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 38 километров. Второй толчок произошел примерно в том же месте через несколько часов. Его магнитуда составила 4,3», - сообщает новость Камчатский филиал Единой геофизической службы Российской академии наук.
Известно, что эти подземные толчки не ощущались жителями полуострова. Угроза цунами не объявлялась.
Ранее «СП» писала о том, что сотрудники МЧС России спасли верблюда на космодроме Байконур.