В Подмосковье неизвестный напал на пост скорой помощи и устроил стрельбу

В подмосковном Востряково неизвестный напал на пост скорой помощи, устроил стрельбу и скрылся. Об этом сообщил источник «Ленты.ру».

По его информации, нападение совершено в пятницу, 2 февраля, около 20:30. Злоумшленник подошел к бригаде, выстрелил в водителя и убежал. Потерпевший не выжил.

По предварительной информации, мужчины были знакомы, и преступление совершено из-за ссоры, произошедшей накануне. Стрелка опознали и сейчас его разыскивают.