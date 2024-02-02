Адвокат рассказала о состоянии Блиновской в СИЗО

Несколько недель назад суд отправил Елену Блиновскую в СИЗО. Ей изменили меру пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей. Адвокат Наталья Сальникова, представляющая интересы блогера, рассказала, как это сказалось на ее состоянии.

На днях появились сообщения, что в камере Елена Блиновская оказалась на грани депрессии, похудела на фоне стресса и не общается с сокамерницами. Также сообщалась, что сейчас она находится в карантинной камере на 20 человек, но в скором времени ее должны перевести в обычную.