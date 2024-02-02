Аргентина экстрадирует создавшего ОПГ россиянина

Аргентина отправит на родину гражданина России Олега Кулакова, которого обвиняют в мошенничестве. Об этом в своем Telegram-канале сообщила Генпрокуратура России.

В ведомстве отметили, что фигурант совместно с сообщниками создал ОПГ для подписания подложных соглашений о поставках автозапчастей. Жертвами группировки стали свыше 60 человек, суммарный ущерб оценивается в 5,4 млн рублей. Совершив преступления, Кулаков скрылся за рубежом.