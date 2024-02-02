Полиция начала проверку после массовой гибели собак под Краснодаром

Полиция Краснодара начала проверку после сообщений о гибели пяти бездомных собак в коттеджном поселке «Крепость», сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару. По данным местных пабликов, 30 января злоумышленники подожгли будки, которые местные жители построили для животных, и собаки остались на улице в мороз. Спустя время они стали умирать одна за одной на глазах у прохожих. Жители, которые ухаживали за ними, считают, что их отравили.