39-летняя жена голливудского актера Брэдли Томаса покончила с собой в отеле

39-летняя Изабель Томас, вторая жена номинанта премии "Оскар", голливудского актера и продюсера Брэдли Томаса, покончила с собой.

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Как передают сегодня TMZ и People, труп молодой женщины был найден в ее номере в одном из отелей Лос-Анджелеса. Согласно отчетам судмедэкспертов округа, все указывает на то, что речь идет о суициде.

Вдовец на просьбы о комментарии никак не прореагировал.

Тело Изабель обнаружили в понедельник в половине второго дня прибывшие на вызов персонала офицеры полиции.

Пара поженилась в 2018-м, у них родились двое детей.

До Изабель Томас был женат (1997-2015 годы) на известной актрисе Хиллари Мэтьюз - Мишель Эшли из "Беверли-Хиллз, 90210", Нэнси из "Друзей".

Брэдли Томас, снявшийся в "Династии", "Солдатах", "Сроке службы", в первую очередь известен продюсированием четырех десятков проектов, среди которых - "Убийцы цветочной луны", "Треугольник печали", "Застрял в тебе", "Все без ума от Мэри", "Я, снова я и Ирэн", линейка "Тупой и еще тупее".