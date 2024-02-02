Сына «маршруточного короля Москвы» обвиняют в растлении несовершеннолетней

По словам студентки, после пяти минут разговора парень начал ее душить и изнасиловал. После этого он отвез подростка к метро. Девушка написала заявление в полицию только спустя неделю после инцидента. Он переживает, что это дело могут замять, так как молодой человек — сын миллионера, который занимается маршрутками, перевозками и торговлей.