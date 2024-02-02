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В пятизвездочной гостинице в Москве нашли сумку с оружием

В пятизвездочной гостинице «Сафмар Аврора Люкс» в центре Москвы нашли сумку с оружием. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

В пятизвездочной гостинице в Москве нашли сумку с оружием
© РИА Новости

Отмечается, что сумку оставил в холле один из клиентов гостиницы. В какой-то момент сотрудники отеля заметили брошенную черную сумку, подвешенную на спинку стула. Приехавший на их вызов наряд полиции осмотрел содержимое клади — в ней оказался пистолет Grand Power и около 20 патронов к нему.

Записи с камеры видеонаблюдения отеля показали, что хозяин сумки покинул отель. В настоящее время мужчина объявлен в розыск, оружие было передано на экспертизу.

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