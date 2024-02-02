Бывший главврач больницы ФСИН сел в колонию за пытки заключенных

Подсудимый признан виновным в халатности и осужден на два года в колонии-поселении. Это пятый приговор по делу о злоупотреблениях в тюремной больнице, в результате которых двое заключенных, в том числе «краснодарский Каннибал», не пережили пыток, еще 40 осужденным был причинен вред здоровью.