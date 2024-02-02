Суд в Белгороде арестовал волонтера за угрожающие России призывы

Свердловский суд Белгорода отправил в следственный изолятор на 2 месяца участницу волонтерского женского движения "Армия красоток" Надежду Россинскую. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда.
Россинская останется в тюрьме до 31 марта. В отношении нее возбуждено уголовное дело о публичном распространении призывов к совершению к деятельности против безопасности России (ст. 280.4 Уголовного кодекса РФ).
В группе движения "Армия красоток" в социальной сети "ВКонтакте" указано, что в течение многих месяцев волонтеры оказывают помощь населению Харьковской области Украины, доставляя продукты, медикаменты и корма для животных.
На этой неделе газета "Коммерсантъ" сообщала, что российского актера Кирилла Канахина будут судить за госизмену.
После начала специальной военной операции (СВО) Канахин уехал на Украину и вступил в "Русский добровольческий корпус". В его составе, согласно информации издания, актер участвовал в боях против российских войск на Херсонском направлении, а также в атаке на приграничный район Брянской области.