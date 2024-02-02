ФСБ изъяла у контрабандистов в Петербурге кокаин на 2 млрд рублей

В Петербурге ФСБ изъяла у контрабандистов кокаин из Латинской Америки на 2 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ России по региону.

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По информации агентства, из оборота изъяли более 641 килограмма наркотика в брикетах. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном производстве, сбыте и пересылке наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере. Контрабандистов задержали и заключили под стражу.