Пожар в пермской колонии: что известно
В пятницу, 2 февраля, в городе Соликамск Пермского края произошел пожар в исправительной колонии номер девять. «Рамблер» собрал главные новости о происшествии.
Детали пожара
По словам собеседника РИА Новости в пермском управлении ФСИН, пожар начался в производственном корпусе колонии.
Пожару присвоили повышенный ранг сложности. Сотрудники МЧС начали защищать от огня соседние здания колонии.
Последствия
Источник ТАСС в оперативных службах сообщил, что площадь возгорания составила 1,2 тысячи метров. На площади в сто «квадратов» частично обрушилась кровля.
По предварительным данным, пострадавших нет. Эту информацию подтвердил источник РИА Новости во ФСИН - он отметил, что в момент пожара в корпусе никто не работал.
«Сотрудники, осужденные не пострадали», - подчеркнул он.
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