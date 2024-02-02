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Пожар в пермской колонии: что известно

В пятницу, 2 февраля, в городе Соликамск Пермского края произошел пожар в исправительной колонии номер девять. «Рамблер» собрал главные новости о происшествии.

Детали пожара

По словам собеседника РИА Новости в пермском управлении ФСИН, пожар начался в производственном корпусе колонии.

Пожару присвоили повышенный ранг сложности. Сотрудники МЧС начали защищать от огня соседние здания колонии.

Последствия

Источник ТАСС в оперативных службах сообщил, что площадь возгорания составила 1,2 тысячи метров. На площади в сто «квадратов» частично обрушилась кровля.

По предварительным данным, пострадавших нет. Эту информацию подтвердил источник РИА Новости во ФСИН - он отметил, что в момент пожара в корпусе никто не работал.

«Сотрудники, осужденные не пострадали», - подчеркнул он.

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