В Москве мужчина с ножом и пистолетом напал на участкового

Мужчина с ножом и пистолетом напал на участкового полиции на северо-западе Москвы, он задержан. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"На Химкинском бульваре участковый, возвращавшийся со службы, увидел как с крыши пятиэтажки по веревке на балкон спускается мужчина. Он разбил окно квартиры на 5-м этаже и залез в внутрь. Войдя в подъезд и вызвав подкрепление, участковый столкнулся с этим мужчиной, в руках которого был нож", - сказал собеседник агентства.

На требование бросить нож злоумышленник не отреагировал, участковый выбил его из рук мужчины, но тот достал пистолет. Между ними завязалась борьба и полицейскому удалось со второй попытки скрутить нападавшего. Прибывшие коллеги увезли мужчину в отдел.