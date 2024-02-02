На Украине назвали причину задержания россиянина в Аргентине

Задержанного в Аргентине россиянина Игоря Чуркина украинские власти обвиняют в мошеннической попытке сохранить имущество предприятия «Львовские автобусные заводы». RT на русском

В 2022 году работники Государственного бюро расследований Украины сообщили, что заочно подозревают Чуркина и его сообщника, которые пытались обманом сохранить имущество предприятия во Львове. Москва24

В ГБР утверждают, что ООО, принадлежащее Чуркину, взяло ранее крупный кредит в госбанке под залог своего имущества. Россиянин потратил эти средства по своему усмотрению и отказался возвращать кредит. При этом он не захотел терять и находящееся в залоге имущество предприятия. News.ru