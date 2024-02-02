Россиянка четыре года прятала в доме мумию мужа

В частном доме в деревне Старо-Сиверское Гатчинского района Ленинградской области обнаружили мумифицированное тело мужчины 1974 года рождения, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СУ СК по региону. Отмечается, что труп пролежал в помещении четыре года, все это время в постройке жила супруга покойного с четырьмя детьми.

© Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Проводится доследственная проверка по факту обнаружения в частном доме в деревне Старо-Сиверское Гатчинского района Ленинградской области мумифицированного тела мужчины 1974 года рождения, — говорится в сообщении.

Ранее в подмосковном микрорайоне Сходня города Химки сотрудники аварийно-спасательной службы «Химспас» обнаружили в квартире мумифицированное тело мужчины. Личность покойного установлена, им оказался 76-летний хозяин квартиры. Его смерть наступила примерно полгода назад. Труп обнаружили, когда вскрыли входную дверь. Он находился в прихожей в положении сидя на полу, при этом череп упирался в дверь туалета.