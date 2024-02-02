Вахтовик из Ингушетии, который избил четырехлетнего мальчика в магазине в Курчатове под Курском, заявил, что будучи пьяным принял ребенка за манекен. Такое объяснение россиянина привел Telegram-канал «112».

Как утверждает издание, мужчина стал давать показания. 55-летнего вахтовика сильно удивило, что он проснулся в изоляторе временного содержания.

Он также не заметил, что «манекен» в момент нанесения удара двигался. По данным «112», агрессором уже заинтересовались представители Следственного комитета России. Пострадавший детсадовец серьезных травм не получил, его осмотрели врачи и опустили домой к родителям.